Neos Bocholt brengt een leerrijk bezoek aan TISM Bree

De interesse om een school te bezoeken was bijzonder groot. Een 40-tal vrienden van Neos Bocholt waren paraat. Voor sommigen was het opnieuw een kennismaking met hun vroegere school.

De Neosleden werden ontvangen in een mooi auditorium met koffie of frisdrank. De directeur schetste de geschiedenis van de school: van ambachtschool tot een moderne allesomvattende school. Hij benadrukte vooral dat de bezoekers zich bevonden in een STEM-school met aandacht voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Deze didactiek brengt leerlingen wetenschappelijke, technische en wiskundige concepten en praktijken bij die ze kunnen gebruiken om complexe vragen en problemen op te lossen. Ook de toekomstplannen betreffende sportinfrastructuur werden uit de doeken gedaan. Daarna werd het proces van de digitalisering bij leerlingen en leerkrachten geschetst. Een rondleiding gaf een idee hoe de huidige school functioneert met moderne uitrusting en nieuwe didactieken in een opvallend kraaknette campus.