Zonhovense (46) krijgt celstraf met uitstel voor ongeval waarbij Beringenaar René Timmers overlijdt

Een 46-jarige Zonhovense is vrijdag in de Hasseltse politierechtbank veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel voor het ongeval waarbij fietser René Timmers omkwam. De vrouw vergat de 75-jarige Beringenaar voorrang te verlenen en raakte hem volop in de flank.

“Hoe is het kunnen gebeuren? Die vraag stel ik me nog elke dag. Ik heb hem niet gezien”, herhaalde de betichte meermaals tijdens haar proces. Het was op 12 februari vorig jaar dat René Timmers een tripje richting Bokrijk en terug met zijn koersfiets maakte. Meermaals per week trok hij erop uit om tochtjes van zo’n 50 tot 60 km te maken. Op de Heuvenstraat in Zonhoven, ter hoogte van de Genkerbaan, liep het rond 13.30 uur gruwelijk mis. De Zonhovense vrouw sloeg met haar wagen linksaf en reed René Timmers aan. Timmers raakte gewond, maar van levensgevaar was geen sprake. Zes dagen later zou de zeventiger overlijden in het ziekenhuis aan de gevolgen van inwendige bloedingen en een embolie.

Onvoorzichtig

Tijdens het proces viel meermaals te horen dat het een spijtig ongeval was. Er was geen sprake van alcohol, drugs of overdreven snelheid. Wel van onvoorzichtigheid. “René was duidelijk zichtbaar. Hij reed rechtdoor en bevond zich niet in een schaduwzone”, aldus het parket. “Misschien was ik verblind door de zon. Ik weet niet hoe het komt dat ik hem niet heb gezien”, aldus de Zonhovense. Ook Lea Praets, de echtgenote van René Timmers, had het over een jammerlijk ongeval. “Die vrouw heeft dat niet expres gedaan. Voor hetzelfde geld kan mij ook zoiets overkomen. Het is gebeurd. Ik denk er nog alle dagen aan, maar ik moet me daarbij neerleggen. Het had niet moeten gebeuren.”

Examens en proeven

De politierechter achtte vrijdag de Zonhovense schuldig aan door een gebrek aan voorzichtigheid onopzettelijk een dodelijk ongeval te hebben veroorzaakt. Het komt haar nu op 3 maanden cel met volledig uitstel te staan. Daarnaast is haar een boete van 1.600 euro opgelegd, waarvan 800 euro effectief. Ook verliest de veroordeelde voor twee maanden haar rijbewijs. Pas nadat ze slaagt in een theoretisch examen, praktisch examen plus een medisch en psychologisch onderzoek mag ze weer met de wagen rijden.