ROYALS. Vintage juwelen voor Camilla en een romantische valentijn in Luxemburg

Koning Filip bracht deze week een bezoek aan COMET in Obourg, een bedrijf dat gespecialiseerd is in de recyclage van metaalafval. Uiteraard deponeerde hij ook zelf een item om te recycleren.

Vijf jaar na de opening bracht koningin Máxima een bezoek aan het Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Daar hoorde uiteraard ook een uitgebreide knuffelpartij bij.

Op 6 mei is het eindelijk zover: dan wordt koning Charles III officieel gekroond. Ook koningin-gemalin Camilla wordt die dag gekroond en daarvoor zal de kroon van koningin Mary gebruikt worden, die voor de gelegenheid wordt aangepast.

15 februari staat ook wel gekend als Wereld Kinderkankerdag. Om extra aandacht te vragen voor dat onderwerp, hulde het paleis in Monaco zich voor de gelegenheid in het rood.

María Teresa, groothertogin-gemalin van Luxemburg, en groothertog Hendrik van Luxemburg vierden op 14 februari hun huwelijksjubileum met een nieuw portret.

Kroonprinses Victoria van Zweden en prins Daniel waren op bezoek in Australië, waar ze onder andere tijd doorbrachten in Sydney.