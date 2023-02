Na drie opeenvolgende zeges wil Simon Peeters met Haasrode Leuven nu ook winnen van Maaseik: “Al is het maar om hen te doen twijfelen”

Nog meer dan anders zal Haasrode Leuven zonder druk zaterdag naar Limburg trekken voor de topper tegen Maaseik. Dankzij de zekerheid over de derde plaats valt er een pak stress van de schouders van de Leuvenaars en willen ze vooral bevestigen dat de 3-2-zege in de heenronde geen toevalstreffer was.

Na vorig weekend zit VHL op een roze wolk. De Leuvenaars hebben die felbegeerde derde plaats in het bezit en kunnen nu al toeleven naar de Champion Play-offs. Dat het uitgerekend tegen Aalst was dat ze zich wisten te plaatsen, doet nog eens extra veel deugd, want het waren de Ajuinen die VHL vorig seizoen na een onwaarschijnlijke remonte tijdens de tiebreak in de belle eruit kegelden.

Fantastisch gevoel

“We lopen sinds afgelopen weekend met een fantastisch gevoel rond”, beaamt ook Simon Peeters. “Dat Gent ons een handje heeft geholpen door te verliezen in Achel was een kers op de taart, want iedereen was al enorm blij na de 1-3-zege tegen Aalst. Voor ons zelfvertrouwen is dit een ongelooflijke boost en dat konden we wel gebruiken na de nederlagen in Achel en Menen. We hebben als ploeg bevestigd dat we er terug staan.”

Een acht op negen halen tegen ploegen zoals Gent, Guibertin en Aalst, daar kan je inderdaad mee naar huis komen. En, het voorspelt vooral veel goeds in functie van de play-offs.

Peeters: “Achteraf gezien was de zege tegen Aalst historisch, want voor het eerst in de geschiedenis eindigt VHL als derde in de reguliere competitie. Voorlopig betekent dat natuurlijk nog niet veel, want de weken van de waarheid komen er nu pas aan, maar je voelt wel dat iedereen veel goesting heeft om te knallen. Al beseffen we ook wel dat we nog beter moeten. Zo vond ik dat we tegen Aalst voor het eerst dit seizoen wat minder waren in receptie. Op dat vlak zal het dan wel een verademing zijn dat we voor onze thuiswedstrijden naar de Sportoase trekken. Als het dan even moeilijk wordt in receptie, dan kunnen we de bal gewoon de hoogte injagen en dat is bijvoorbeeld niet mogelijk in onze kleine zaal in Haasrode.”

Aanvallend zeer sterk

Gelukkig voor Haasrode Leuven begint de motor van de 25-jarige receptie-hoekspeler ook net op tijd warm te draaien en lijken de kwaaltjes aan zijn adductor eindelijk verleden tijd. Coach Kris Eyckmans was na Aalst in elk geval vol lof over de defensieve overgave van Peeters.

“Dat is leuk om te horen. Ik vind trouwens ook dat we aanvallend zeer sterk aan het spelen zijn. Maar met zo’n klasbak als Matti (Matthias Valkiers, red.) op de spelverdeler is het gewoon enorm leuk om als aanvaller te spelen. Nu is het aan ons om onze goede vorm te bevestigen tegen Maaseik. Dat ze een pak beter zijn dan in de heenronde? Dat is zo. Onder meer Ferre Reggers doet het enorm goed, maar wij zullen toch volop voor de zege gaan, al is het maar om hen te doen twijfelen in functie van de play-offs”, besluit Peeters.