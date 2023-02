In 1994 werden Sproeistoffenhandel Marchal en de loods van fruitkweker Knapen in de as gelegd. — © JCr

Borgloon

Bewoners van de Truierweg en Bergstraat in Borgloon hebben een brief in de bus gekregen. Ovam is in hun buurt een onderzoek gestart naar het gebruik van het met PFAS-houdend schuim tijdens een brand.