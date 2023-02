Grote Baan wordt tijdens krokusvakantie afgesloten in Ellikom: omleiding voorzien

Tijdens de krokusvakantie is de Grote Baan tussen Ellikom en Bocholt afgesloten voor alle verkeer. Dat is nodig om de vervanging van de inbuizing van de Vosbeek onder de N73 Grote Baan in Bocholt vlot te kunnen realiseren.

De Grote Baan in Bocholt wordt tijdens de krokusvakantie afgesloten tussen de Reppelerweg vanaf de grens met Ellikom en de rotonde van industriezone Peerderbaan in Bree. “De inbuizing van de Vosbeek onder de N73 wordt vervangen. Daarvoor zal de aannemer de rijweg over de hele breedte opbreken. Plaatselijk verkeer kan via lokale wegen in Ellikom. De projectzone oversteken kan en de woningen en de handelaars in de werfzone blijven maximaal bereikbaar”, zegt Lydia Peeters, minister voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Tijdens de krokusvakantie volgt het doorgaand verkeer daarom best de omleiding via Bree naar Meeuwen: Meeuwerkiezel, Soetebeek, Weg op Bree, Peerderbaan, Deusterstraat. “Op de delen van de Baan naar Bree/Grote Baan blijft ondertussen het éénrichtingsverkeer van Bree naar Peer gelden”, aldus burgemeester Marco Goossens.

