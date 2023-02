Concurrente van Nafi Thiam overschrijdt magische grens op de vijfkamp: “Geen woorden voor”

De 21-jarige Amerikaanse Anna Hall heeft zaterdag in het Amerikaanse Albuquerque de bijna magische grens van 5.000 punten in de vijfkamp overschreden.

De bronzenmedaillewinnares in de zevenkamp op het WK van vorig jaar in het Amerikaanse Eugene, waar ze het goud naar Nafi Thiam zag gaan, zette in de vijfkamp een puntentotaal van 5.004 op de tabellen, na de 60m horden, hoogspringen, kogelstoten, verspringen en 800m.

Het Belgische record van 4.929 punten staat sinds het WK indoor van vorig jaar in de Servische hoofdstad Belgrado op naam van Noor Vidts, die er de indoorwereldtitel mee veroverde. Een jaar eerder was Nafi Thiam goed voor 4.904 punten. Het leverde onze landgenote op het EK indoor in het Poolse Torun destijds goud op.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Met 5.004 punten zette Hall de op een na beste prestatie aller tijden neer in de vijfkamp. Het wereldrecord staat sinds maart 2012 op naam van de Oekraïense Nataliya Dobrynska. Zij was toen op het WK indoor in het Turkse Istanboel goed voor 5.013 punten. Daar worden begin volgende maand de eerstvolgende Europese kampioenschappen gehouden.