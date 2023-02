Bekende magistrate Ine Van Wymersch wordt eerste drugscommissaris van ons land

Ine Van Wymersch wordt de eerste nationale drugscommissaris in ons land. Dat is vrijdag bekendgemaakt. Zij moet de strijd tegen de drugscriminaliteit coördineren.

Op de Nationale Veiligheidsraad van vrijdag werd beslist om een nationale drugscommissaris aan te stellen. Die moet de aanpak van de drugscriminaliteit in ons land coördineren en de maatregelen van verschillende niveaus stroomlijnen, zoals dat ook bij andere crisissen al het geval was. Denk aan Marc Van Ranst als griepcommissaris en Pedro Facon als coronacommissaris.

Nu weten we ook wie dat wordt: de 43-jarige procureur des Konings Ine Van Wymersch, die in 2019 de jongste procureur ooit werd in ons land.