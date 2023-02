Voormalig olympisch kampioen kunstschaatsen Roman Kostomarov verliest op week tijd beide voeten en handen

Roman Kostomarov is nog steeds in kritieke toestand. — © REUTERS

Russische media melden dat Roman Kostomarov, olympisch schaatskampioen van 2006 met zijn partner Tatjana Nawka, na zijn beide voeten ook zijn beide handen heeft laten amputeren. De 46-jarige Rus liep een Covid-besmetting, waarna de infectie zijn bloed vergiftigde. Daardoor stierf het weefsel van zijn voeten en handen langzaam af. De artsen hadden geen andere keuze - voor zijn gezondheid en leven - om zijn aangetaste ledematen te amputeren. Roman Kostomarov verkeert momenteel in kritieke toestand en is op intensive care geplaatst.

Kostomarov en Nawka schaatsten naar verschillende titels. — © REUTERS

De problemen van Kostomarov begonnen vorige week. De bloedvergiftiging, als gevolg van een coronainfectie, trof eerst zijn linkervoet. Toen ook zijn rechtervoet werd aangetast, moesten beide voeten geamputeerd worden. Daarmee was het probleem nog niet opgelost, want nog geen week later kleurden zijn handen zwart. De Rus blijft in kritieke toestand en ligt sinds de besmetting aan de beademing.

De voormalige topsporter schaatste in 2006 nog met zijn partner Tatjana Nawka naar een olympische triomf in Turijn. Ook werd hij meermaals wereldkampioen en Europees kampioen.