Coronacijfers stijgen weer: “Maar we verwachten een eerder kleine tiende golf”

Het aantal nieuwe coronagevallen is gestegen, net als het aantal ziekenhuisopnames en de coronasterfgevallen. Dat blijkt vrijdag uit het recentste coronabulletin. “De coronacijfers zijn verder gestegen, maar we verwachten eerder een kleine, ondertussen reeds tiende, golf. We zien een mix aan omikronvarianten met relatief kleine verschillen in groeikracht”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Het aantal nieuwe gevallen is gestegen (+29 procent) ten opzichte van de voorgaande periode van 7 dagen: 6.407 nieuwe gevallen werden vastgesteld. Het reproductiegetal Rt, dat berekend wordt op basis van het aantal vastgestelde gevallen, blijft groter dan 1 (1,136).

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames voor Covid-19 is gestegen voor de periode van 9 tot 15 februari ten opzichte van de vorige 7 dagen (+30 procent), 615 nieuwe patiënten werden gehospitaliseerd voor Covid-19, en 538 patiënten werden opgenomen voor een andere reden, maar testten positief. Het aantal bezette bedden op intensieve zorg is verder afgenomen (-21 procent, in totaal 34 patiënten met Covid-19). Het totale aantal ingenomen bedden is toegenomen met 245, het aantal ingenomen bedden op intensieve zorg is daarentegen afgenomen met 9.

De Covid-19 mortaliteit is verder licht gestegen. De 38 gerapporteerde sterfgevallen (27 in Vlaanderen, 4 in Wallonië en 7 in Brussel) vonden voornamelijk plaats in het ziekenhuis. Week 4 vertoonde geen statistisch significante oversterfte. Op regionaal niveau was er één dag met een statistisch significant oversterfte, voornamelijk bij vrouwen van 65 tot 84 jaar in Vlaanderen.

Het aantal uitgevoerde testen is licht gestegen, met een gemiddelde van 5.704 testen per dag. Ook de positiviteitsratio is verder gestegen (17,4 procent). De virusbelasting gedetecteerd in het afvalwater blijft stijgen.