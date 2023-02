Personeelstekorten doen Lufthansa al knippen in zomeraanbod

Een aanhoudend personeelstekort dwingt de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa om het aantal geplande vluchten deze zomer in te perken. Dat maakt de maatschappij vrijdag bekend. Het Duitse weekblad Wirschaftswoche schrijft dat het al om 34.000 Lufthansa-vluchten gaat, of een op de tien vluchten van eind maart tot eind oktober.

Na de heropening van het toerisme na twee moeilijke coronajaren kampte de luchtvaart vorige zomer al met grote personeelstekorten, wat in verschillende Europese luchthavens tot chaotische taferelen leidde. Die tekorten zijn op verschillende plaatsen in Europa ook in 2023 nog niet weggewerkt, laat een Lufthansa-woordvoerder optekenen.

De maatschappij besliste daarom al om vluchten uit de planning te halen, in plaats van vluchten kort op voorhand te annuleren. Passagiers zullen zo beter kunnen plannen, vermoedt Lufthansa. Om hoeveel vluchten het gaat, zei Lufthansa niet. De omvang kan niet zonder meer worden vastgesteld, “omdat er ook op elk moment nieuwe annuleringen kunnen worden toegevoegd”, zei een woordvoerder aan Wirschaftswoche.

Binnen Lufthansa is te horen dat er binnen de hele groep nog meer vluchten geschrapt kunnen worden, dus ook bij dochterbedrijven zoals Brussels Airlines, Eurowings of Swiss.

De maatschappij kan extra chaos missen als kiespijn. Eerder deze week kampte ze met zware IT-problemen, en vrijdag komt daar nog een staking bij door grondpersoneel in zeven van de grote luchthavens in Duitsland. De koepel voor Duitse luchthavens ADV schat dat dat door de meer dan 2.000 geschrapte vluchten bijna 300.000 passagiers getroffen worden.