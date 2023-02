DILSEN-STOKKEM

Omdat men dit schooljaar de krokusvakantie een week voor carnaval inzet, werden vandaag vrijdag 17 februari 2023 in heel wat Limburgse scholen optochten georganiseerd. Zo onder andere in Rotem waar 400 leerlingen van basisschool De Horizon in carnavalskostuum kleurrijk door de straten trokken.