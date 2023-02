Opschudding op proces Paalse masseur die 101 vrouwen filmde: verdediging wil filmpjes zien

Vrijdag is aanwezigheid van P. S. het verdere verloop van het proces in de Hasseltse correctionele rechtbank vastgelegd. Op 23 juni moet de masseur er zich verantwoorden voor voyeurisme, aanranding en verkrachting. Tussen 2015 en 2021 filmde hij zonder hun weten de slachtoffers op de massagetafel en in de kleedkamer in zijn praktijk in Beringen. De vrouwen droegen een slipje of waren soms zelfs naakt. Speurders vonden beelden van meer dan 100 slachtoffers terug op de masseur zijn computer, netjes op naam geordend in mappen. De feiten van voyeurisme betwist P. S. niet. Voor een aantal aanrandingen van de eerbaarheid en zeker de twee verkrachtingen, ontkent de in Hasselt wonende masseur met klem.

“In eer gekrenkt”

Op de inleidingszitting vrijdag tekende de P. S. present en gaf een serene indruk. De man is op vrije voeten en momenteel werkzoekende. “Mag die man wel foto’s van u nemen”, stelde zijn partner voor aanvang een wel erg ongemakkelijke ethische vraag richting de fotograaf. Nog in de rechtbank waren een vijftiental slachtoffers en een batterij aan advocaten aanwezig. Advocaat Luk Delbrouck heeft de ondankbare taak de masseur te verdedigen en kreeg vrijdag meteen de volle lading. De raadsman vroeg om de gemaakte filmpjes op een stick te krijgen voor inzage. Het zorgde voor grote verontwaardiging bij de aanwezigen. “We weten niet wat je ermee gaat doen”, liet de rechter zich zelfs ontvallen. “Een opmerking die me in mijn eer krenkt”, aldus Delbrouck.

Relevantie

De inzage van de beelden is volgens de advocaat wel degelijk relevant. “Ze zitten bij de overtuigingsstukken en zijn beschreven door de politie. Wij willen zien of wij ons in die beschrijving kunnen vinden. Daarnaast is het belangrijk om de interactie tussen de masseur en zijn klanten te zien. Het lijkt mij beter dat ik die stukken kan inzien in de beslotenheid van mijn kantoor en niet op een openbare plek als de griffie waar iedereen over mijn schouders kan meekijken. Is dat dan zoveel beter? De opmerkingen die ik krijg, zijn hallucinant.” Advocaat Francis Mens neemt het op voor meerdere slachtoffers en heeft een heel andere mening. “Er zijn grenzen aan de rechten van de verdediging. Deze vraag druist in tegen de rechten van de slachtoffers.” Het is nu aan de rechtbank om een antwoord te formuleren op de vraag van de verdediging. De toon lijkt te zijn gezet voor wat een pittig proces op 23 en eventueel ook nog op 30 juni belooft te worden.