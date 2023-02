Wetenschappers ontdekken trucje dat je helpt om sneller naar gezonde snacks te grijpen

Hoe zit het nog met onze goede voornemens? De kans is groot dat jij net zoals wij in het nieuwe jaar meer groenten en fruit, en minder ongezonde snacks wilde eten. En we schatten de kans ongeveer even groot dat dat voornemen intussen alweer mislukt is. Om de een of andere reden wint chocolade het toch altijd van een appel. Maar wat als er een trucje bestond om die cravings te controleren? Wat als je er heel makkelijk voor kon zorgen dat je toch voor een gezond tussendoortje koos in plaats van een snoepreep?

Volgens een team onderzoekers van de University of Aberdeen is het namelijk erg simpel om gezonder te snacken. Natuurlijk moet je er in eerste instantie voor zorgen dat je voldoende fruit, groenten en noten in huis hebt. Maar volgens de studie moet je nog een stapje verder gaan.

Luie snackjes

“Interessant is dat we hebben ontdekt dat cravings veel groter zijn voor voedsel dat helemaal kant-en-klaar is dan voor voeding die eerst nog gekookt, gesneden, gepeld of zelfs uitgepakt moet worden”, aldus hoofdauteur van de studie Dr. Hesse.

Je gezonde snacks op voorhand klaarmaken zou dus dé sleutel tot succes zijn. Wat snacks betreft is de mens blijkbaar lui. Hoe minder je op het moment van zo’n goestingske nog moet doen, hoe beter. Je vraagt je misschien af wat je nu precies kan voorbereiden aan een banaan, bijvoorbeeld? Het antwoord is simpel: pel hem alvast ’s ochtends en leg hem zo in de koelkast. Wanneer je om 10 uur zin hebt in iets lekkers, hoef je enkel de deur van de ijskast open te trekken en je banaan op te eten. Hetzelfde geldt voor groenten, een gezond slaatje of een handvol noten: een voorbereid mens is er twee waard.