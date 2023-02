Ella Leyers en Rik Verheye na zes maanden uit elkaar

De breuk komt onverwacht, want de twee waren sinds november verloofd. De twee maakten afgelopen zomer via sociale media hun relatie bekend. Ze kwamen elkaar al enkele jaren tegen achter de schermen, maar pas in augustus vorig jaar sloeg de vonk over tijdens de opnames van De slimste mens 20.

“Mijn relatie voelt zeer juist”, zei hij Verheye vorig najaar . “Ik zit op een roze wolk. En tegelijkertijd ben ik heel rationeel. Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik weet wat ik echt wil en waar ik nood aan heb. Bij mijn lief heb ik dat gevonden.”

Niet veel later vroeg hij Leyers ten huwelijk, op de klassieke manier. “Ik ben een romantische ziel”, verklaarde Leyers in Story. “Rik is ook om mijn hand gaan vragen bij mijn ouders en hij heeft hun zegen gekregen. Ik vond dat heel mooi. We krijgen trouwens alleen maar positieve reacties op onze verloving en dat is hartverwarmend.”

Verheye bevestigt de breuk, maar wil er niet verder over uitweiden. “We hebben er inderdaad een punt achter gezet. Nu willen we ons focussen op het werk.”