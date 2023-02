Sam Maes geeft forfait voor reuzenslalom op WK skiën

Sam Maes heeft vrijdag forfait gegeven voor de reuzenslalom bij de mannen op het WK alpijnse ski in het Franse Courchevel. De 24-jarige Antwerpenaar is ziek.

Maes kwam woensdag nog in actie op dit WK in de parallelslalom tegen de Noor Timon Haugan. Toen werd hij in de achtste finales uitgeschakeld. Zondag staat de slalom gepland en dat is het beste nummer van onze landgenoot.