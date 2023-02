Noord-Korea waarschuwt VS en Zuid-Korea voor “ongekende tegenacties”

In de aanloop naar nieuwe militaire oefeningen van de Verenigde Staten en Zuid-Korea heeft de zelfverklaarde kernmacht Noord-Korea met harde tegenmaatregelen gedreigd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Pyongyang beschuldigde er beide landen vrijdag van een “agressieoorlog” voor te bereiden. Als de manoeuvres plaatsvinden zoals gepland, komen er “ongekend continue en sterke tegenacties”, zo citeerden staatsmedia een woordvoerder van het ministerie. Waarnemers zien dat als een teken dat er een nieuwe reeks rakettests of een nieuwe kernproef op til is.

Washington en Seoel ontkennen dat de manoeuvres de voorbereiding zijn van een aanval. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie kondigde voor volgende week in Washington een militaire simulatie aan, waarbij van het scenario wordt uitgegaan dat Noord-Korea kernwapens inzet. “Met de focus op de nucleaire dreigementen van Noord-Korea zullen beide partijen over verscheidene wegen diepgaande gesprekken voeren om de verbrede afschrikking van de VS nog te versterken”, luidde het.

De VS verstaat daaronder de “volledige bandbreedte” van zijn militaire capaciteiten om Zuid-Korea te verdedigen, waaronder dus ook kernwapens. Beide landen werden het in november vorig jaar eens om hun jaarlijkse simulaties weer op te nemen. Voor maart zijn lente-manoeuvres in Zuid-Korea gepland.

Het conflict op het Koreaanse schiereiland is sinds vorig jaar opnieuw explosiever geworden. Noord-Korea dreef ondanks een verbod door VN-resoluties de omvang en het tempo van zijn rakettests op. Zuid-Korea en de VS begonnen opnieuw volledig met militaire oefeningen.