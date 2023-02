Vaarwel aan een grande dame: zo namen celebrities afscheid van ontwerpster Vivienne Westwood in Londen

2022 was geen makkelijk jaar voor de Britten. Eerst moesten ze vaarwel zeggen aan hun trouwe koningin, om helemaal aan het einde van het jaar nog een ander icoon te verliezen. Op 28 december overleed fashionicoon Vivienne Westwood, die sinds de jaren zeventig een bepalende rol speelde binnen de mode-industrie. Haar punkallures verloor ze nooit en zelfs tijdens de herdenkingsplechtigheid die donderdag 16 februari plaatsvond in Londen was het Westwood-gehalte meer dan tastbaar.

Het thema van de plechtigheid was helemaal passend voor de modeontwerpster: When in doubt, dress up! En dat deden de aanwezigen, zoveel is zeker. Tijdens een plechtigheid waar onder andere de frontvrouw van The Pretenders, Chrissie Hynde, en Nick Cave voor een muzikale noot zorgden, defileerden de grote namen van de (mode)wereld in hun beste tenue door de Southwark Cathedral.

De gastenlijst

Model Kate Moss

Model Kate Moss

© WireImage

Ontwerpster en ex-Spice Girl Victoria Beckham

© WireImage

Journaliste Anna Wintour

Zanger Nick Cave

Zanger Nick Cave

© WireImage

Actrice Helena Bonham Carter

© WireImage

Actrice Christina Hendricks (Mad Men)

© WireImage

Georgia May Jagger (dochter van Mick Jagger)

© WireImage

Model Alexa Chung

Rapper Stormzy

Rapper Stormzy

© WireImage

Actrice Elle Fanning