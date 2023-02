Bondscoach Dario Gjergja heeft selectie klaar voor Groot-Brittannië en Turkije: Young Lions Ledegen, De Ridder en Pintelon voor het eerst erbij

Bondscoach Dario Gjergja en zijn sportieve staff selecteerden 15 Belgian Lions voor de WK-kwalificatiewedstrijden van vrijdag 24 februari in Groot-Brittannië (Newcastle) en maandag 27 februari in Bergen versus Turkije. De Belgian Lions moeten tweemaal winnen en hopen dat Servië tweemaal (in Griekenland, thuis Groot-Brittannië) verliest. De Lions kampen wel met vele afwezigen. Onder meer Hans Vanwijn, Pierre-Antoine Gillet, Andy Van Vliet, Maxime De Zeeuw, Tim Lambrecht, Thomas Akyazili en Jean Salumu zijn niet beschikbaar. Retin Obasohan (ASVEL Villeurbanne) en Ismael Bako (Virtus Bologna) missen omwille van Euroleague verplichtingen de eerste wedstrijd in Groot-Brittannië.