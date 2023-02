The Tiger is back! Golficoon Woods wint meteen bij comeback, Thomas Detry 56e

Het is voor Woods het eerste toernooi sinds hij er in juli op het Brits Open niet in slaagde de cut te halen. Vorig jaar nam hij alleen aan drie majors deel. Na zijn zwaar verkeersongeluk in februari 2021, waarbij hij zijn been op meerdere plaatsen brak, ziet de vijftienvoudige majorwinnaar zich genoodzaakt zijn programma tot enkele toernooien te beperken. Ook de Masters (in april), het PGA Championship (in mei), het US Open (juni) en het Brits Open (juli) staan in zijn agenda.

Woods leverde in de Riviera Country Club in Pacific Palisades, in de buurt van Los Angeles, een openingsronde van twee onder par af. De leiding is in handen van de Amerikanen Max Homa en Keith Mitchell, die zeven onder par gingen. Onze landgenoot Thomas Detry staat met een ronde in par op de gedeelde 56e plaats.