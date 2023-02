Wout van Aert komt op hoogtestage in Spanje plots… sneeuw tegen: “Bambi’s on ice”

Wout van Aert bereidt zich met een hoogtestage in Teide voor op het aanstormende wielervoorjaar. Donderdag trok hij erop uit voor een tochtje van 106 kilometer en ruim 2.500 hoogtemeters.

In de Spaanse zon? Slechts gedeeltelijk. Van Aert en ploegmakker Koen Bouwman kwamen zowaar sneeuw tegen op een helling. Altijd gevaarlijk natuurlijk, tenzij je Van Aert heet.

“Van bambi’s on ice naar gorilla’s in de mist, maar tussendoor ook gewoon als een kieke aan ‘t spit gebraden in de zon”, aldus de Kempenaar op zijn Strava.