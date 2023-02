Eva Pauwels maakt opwachting in ‘De Vermeires’: “Mama was blij dat we haar vroegen”

Eva Pauwels steunde haar dochter in 2019 tijdens ‘Dancing with the stars’. — © ISOPIX

Het waren kinderen Julie (24) en Maxime (23) Vermeire die ervoor kozen om hun moeder ook uit nodigen in hun nieuwe tv-programma. “Iedereen kent ons verleden wel, maar zo kunnen de mensen zien dat het goed met haar gaat”, zegt Julie over het gewezen model en tv-gezicht, waarmee ze jarenlang weinig contact had. “De band tussen ons is weer prima”, zegt ze.

Jacques Vermeire en Eva Pauwels waren vijf jaar getrouwd en scheidden in 2001. Nadien was Pauwels openhartig over haar alcoholverslaving en andere problemen waar ze jarenlang mee kampte. Niet zelden kwam ze in de boekskes met weinig fraaie verhalen. Maar nu gaat het beter en duikt ze dus zelfs op in De Vermeires. “In de reeks brengen we haar, mijn oma en mijn bobonne een bezoekje. Zelf was mama alleszins blij dat we haar vroegen”, zegt Julie nog.

De Vermeires is vanaf zaterdag te zien op VTM.