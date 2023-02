Hij moest ooit stoppen met voetbal omdat hij een slecht rapport had, combineert nu een job als schrijnwerker met… voetbal in eerste nationale en pendelt daarvoor vanuit Brussel met trein en bus naar de trainingen in Tessenderlo. “Een rit van 2u20”, zegt flankaanvaller Glodi Mbuyi-Mbayo (22), die zaterdag tegen Tienen z’n eerste doelpunt wil maken voor THES.