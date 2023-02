Deze vijf wedstrijden mag u dit weekend niet missen: Erling Haaland vs zijn criticasters, Nederlandse degradatietopper en Will Still

1. Wat kan Arsenal na de optater tegen Manchester City afgelopen woensdag?

1-3 werd het woensdag. Arsenal moest in eigen huis zijn meerdere erkennen in Manchester City. Het was pas de eerste thuisnederlaag in de competitie dit seizoen voor Leandro Trossard en co en daarmee is de titelstrijd in de Premier League weer springlevend want City staat zelfs weer bovenaan de stand te pronken. Arsenal heeft dan wel een wedstrijd minder gespeeld dan de Citizens, een nieuwe nederlaag zou toch uit den boze zijn want de Gunners tellen slechts één op negen in de laatste drie competitiewedstrijden. Kan het opnieuw de rug rechten op bezoek bij Aston Villa?

Zaterdag 13u30: Aston Villa – Arsenal

2. Wachten op revival van Southampton

Roméo Lavia (19) kent geen te beste tijden met zijn club Southampton. Onze landgenoot speelt als hij fit is dan wel elke wedstrijd, maar de Saints staan troosteloos laatste in de Engelse competitie. Het is al van 14 januari tegen Everton geleden dat Southampton nog eens kon winnen in de Premier League. Met nog zestien wedstrijden te gaan kan alles natuurlijk nog, maar de revival moet toch niet te lang op zich laten wachten. Tegen een Chelsea dat al weken moeilijk scoort, is het misschien wel een uitgelezen kans voor Southampton om het tij te keren.

Zaterdag 16u00: Chelsea – Southampton

3. Blijft Haaland criticasters lik op stuk geven?

Manchester City komt stilaan op toerental dit seizoen. Kevin De Bruyne en co hebben net op enkele weken tijd tweemaal Arsenal verslagen (één keer in de FA Cup en eerder deze week in de competitie). Ze staan nu op kop van de Premier League met evenveel punten als Arsenal, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld. Steken laten vallen is nu dus uit den boze. Tegen Forest zou dat niet mogen mislukken, zeker omdat Erling Haaland maar blijft scoren voor City. De Noor krijgt nochtans kritiek van verschillende kanten omdat hij niet bij het voetbal van Pep Guardiola zou passen, maar zijn statistieken blijven fenomenaal met meer doelpunten dan wedstrijden. 32 goals maakte de aanvaller dit seizoen al, in 30 matchen.

Zaterdag 16u00: Forest - Manchester City

4. De trein van Will Still blijft razen

Laatste competitienederlaag van Stade Reims? 21 december. Sindsdien zijn de troepen van de jonge Belgische trainer Will Still (30) al acht competitiewedstrijden ongeslagen. In de beker verloor Reims vorige week wel voor het eerst onder Will Still met 3-1 bij Toulouse, maar zijn reeks in de competitie blijft straf. Reims prijkt intussen op de tiende plaats in de Ligue 1 en kan een goede zaak doen als het wint tegen nummer zeven Nice. Kan trainer Will Still zijn straffe ongeslagen reeks voort zetten?

Zaterdag 17u00: Nice – Stade Reims

5. Toppers in Nederland

In Nederland kijken de nummers één en twee uit de competitie elkaar dit weekend in de ogen. Feyenoord vs AZ zal spektakel en spanning opleveren. Competitieleider Feyenoord telt amper twee punten meer dan eerste achtervolger AZ. Er staat dus veel op het spel. Iets wat ook het geval is in de wedstrijd tussen FC Groningen en Emmen, een onvervalste degradatietopper. Emmen staat zestiende en telt drie punten meer dan nummer laatst Groningen.

Zaterdag 21u00: Feyenoord - AZ

Zaterdag 18u45: Groningen - Emmen