Jonkies van Cercle Brugge vol vertrouwen richting derby tegen Club Brugge: “Noa Lang maakt ons totaal niet bang”

Met voorsprong de jongste ploeg in de Belgische eerste klasse: Cercle Brugge. Met een basiself van gemiddeld 22,7 jaar én vier rasechte West-Vlamingen in de ploeg doet De Vereniging dit jaar zelfs mee voor de top acht. Straf. Komende zondag komt Club Brugge ‘op bezoek’, dus is het tijd om de derbykoorts op te meten bij drie sterkhouders van de streek: Charles Vanhoutte (24), Olivier Deman (22) en Christiaan Ravych (20). “Ja, voor ons is dit de match van het jaar.”