NBA. Bucks winnen al voor de twaalfde keer op rij, maar hebben zorgen rond sterspeler Giannis Antetokounmpo

Milwaukee Bucks heeft donderdag zijn twaalfde zege op rij geboekt in de NBA, de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie. Op bezoek in het United Center bij Chicago Bulls gingen ze met 100-112 winnen.

Bij de bezoekers kwam Brook Lopez tot 33 punten, Jevon Carter zette 22 punten op de teller. Voor de Bucks was het al de veertigste zege dit seizoen. Daarmee staan ze in de Eastern Conference op de tweede plaats, met twee zeges minder dan leider Boston Celtics. Chicago Bulls komt na de 32e nederlaag dit seizoen niet verder dan de elfde plaats.

Er was echter ook slecht nieuws voor de Bucks, die sterspeler Giannis Antetokounmpo zagen uitvallen. De Griekse tweevoudige MVP moest naar de kant met een verstuiking aan de pols. Voordien was hij in negen minuten tot twee punten, zeven rebounds en drie assists gekomen. Momenteel is het nog niet duidelijk hoelang hij buiten strijd zal zijn. Meer dan waarschijnlijk haalt hij het All-Star Game van zondag in Salt Lake City niet.