Opnieuw overstekend everzwijn aangereden: auto zwaar beschadigd

Lanaken

Vrijdag rond 8 uur is in de Bessemerstraat in Lanaken een everzwijn aangereden. Het dier was op slag dood. In de auto kwamen de passagiers er met de schrik vanaf. Het voertuig is wel zwaar beschadigd. Het karkas werd opgehaald door de bevoegde diensten.

mm

© rr