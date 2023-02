In Kahramanmaras is de schade erg groot. — © AFP

In 2020 beschreven Turkse onderzoekers wat de gevolgen konden zijn van een grote aardbeving in het land. Wijk per wijk werd de schade voorspeld. Er werden preventief budgetten vrijgemaakt, maar die raakten nooit bij de provincies. Oplossingen om de schade te beperken, werden genegeerd.