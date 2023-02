Hoe een vrijgezellenfeest Patrick Lefevere een duwtje in de rug gaf: “Toen besefte ik hoe marginaal de vrouwenkoers eigenlijk was”

“Op termijn wil ik ook in het vrouwenwielrennen meedoen aan de top. Ik kan het me immers niet permitteren om met mijn mannenploeg wereldtop te zijn en met mijn vrouwenploeg vlak voor de bezemwagen te rijden”, klinkt het in een interview met de Krant van West-Vlaanderen.

Daar doet Lefevere ook uit de doeken hoe hij dan toch de stap zette. “Ik werd vorig jaar door de uitbaatster van een zaak eens gevraagd om langs te komen op een vrijgezellenfeest. Toen ik aankwam bleek het om dat van Jesse Vandenbulcke te gaan. Ook Jolien D’hoore, Sanne Cant, Kim De Baets en Julie De Wilde waren daar. We raakten aan de praat, uiteraard ging het ook over wielrennen, en pas toen besefte ik hoe marginaal de vrouwenwielersport op dat moment eigenlijk was. Jesse Vandenbulcke, toch een gewezen Belgisch kampioene, is daar een goed voorbeeld van. Ze is 27 jaar, heeft al een kind, maar reed toch rond voor 250 euro per maand. Dat kan toch niet? Toen heb ik beslist dat ik iets moest doen … Als je het doet, doe het dan goed. Anders begin je er beter niet aan. Het zal tijd kosten en we moeten bouwen, maar op termijn zullen we ook bij de vrouwen aan de top meedraaien”, aldus Lefevere.

Britt Knaven - dochter van Servais Knaven - is een van de rensters van de ploeg van Lefevere. — © photo Marc Van Hecke

Al heeft de ervaren rot ook bepaalde bedenkingen bij de huidige staat van de dameskoers.

“Ik geloof zeker en vast in het potentieel van het vrouwenwielrennen, begrijp me zeker niet verkeerd, alleen wordt het op dit moment artificieel gepusht. Neem bijvoorbeeld het minimumloon: in de WorldTour is dat 60.000 euro op jaarbasis, hetzelfde bedrag als bij de mannen. Dat is niet oké. Opnieuw: begrijp me niet verkeerd, ik gun het hen van harte, maar er zijn rensters die dat bedrag totaal niet waard zijn. In de Tour hebben ze vorig jaar bijvoorbeeld de tijdslimiet moeten verhogen omdat anders de helft van het peloton buiten tijd was aangekomen. Iemand die niet mee kan, betaal je toch geen 60.000 euro? Er zijn zeker rensters die dat bedrag verdienen, en sommige ook veel meer, maar vandaag is de top in het vrouwenwielrennen gewoon nog niet breed genoeg om dat minimumloon te rechtvaardigen.”