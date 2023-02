Net nu hij op dreef kwam: Thorgan Hazard wekenlang out bij PSV (waar ze nu echt met de handen in het haar zitten)

Sevilla verkocht de Nederlandse topclub donderdagavond in de heenmatch van de zestiende finales (tussenronde) in de Europa League een bolwassing. De Eindhovenaren dropen af met 3-0.

Beide teams leken de kleedkamers op te zoeken met een brilscore, maar dat was buiten Youssef En Nesyri gerekend. Lucas Ocampos en Nemanja Gudelj telden de bezoekers nog voor het uur volledig uit. Thorgan Hazard mocht even na het uur opdraven in het verliezende kamp, waar Johan Bakayoko aan de bank gekluisterd bleef.

Maar nu blijkt dat Hazard een spierblessure heeft opgelopen. Volgens trainer Ruud van Nistelrooij staat de Rode Duivel enkele weken aan de kant. Van Nistelrooy was nochtans zo behoedzaam omgegaan met Hazard, die op de laatste dag van de wintermercato werd gehuurd van Borussia Dortmund. Waar Hazard afgelopen zaterdag tegen FC Groningen voor het eerst in de basis was begonnen, liet Van Nistelrooy hem in Spanje op de bank beginnen omdat een tweede basisplaats in zo’n korte tijd fysiek niet haalbaar zou zijn. Tijdens het halfuur speeltijd dat hij kreeg, ging het alsnog mis met onze landgenoot.

Onlangs overkwam Anwar El Ghazi tegen Feyenoord hetzelfde, zodat trainer Ruud van Nistelrooy het voorlopig zonder zijn beide beoogde flankspelers moet doen. Eerder keerde de Braziliaanse aanvaller Savio met een hamstringblessure terug na een toernooi met de Braziliaanse beloften.

PSV komt door de nieuwe blessure aanvallend dun in de spelers te zitten. Van Nistelrooy raakte in januari zijn aanvallende troeven Cody Gakpo en Noni Madueke kwijt. De twee vleugelaanvallers werden verkocht aan respectievelijk Liverpool en Chelsea. Voor hen kwam alleen Hazard terug.

Van Nistelrooy heeft nu nog twee vleugelaanvallers over: de 19-jarige Johan Bakayoko en Ismael Saibari, die in Sevilla voor het eerst in vier maanden in de basis mocht beginnen. De Marokkaanse jeugdinternational blinkt niet uit in effectiviteit. Saibari kreeg al meer dan 1000 speelminuten dit seizoen, maar wist daarin geen enkele maal te scoren en bereidde slechts twee goals voor. Door alle malheur bij de vleugelaanvallers zal Xavi Simons voorlopig op de flanken ingezet moeten worden. Van Nistelrooy leek eerder in hem de meest geschikte kandidaat te zien voor de nummer tien-positie. Een andere optie is om centrumspits Fabio Silva (ex-Anderlecht) op de flank te proberen.