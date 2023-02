VTM lost eindelijk details van ‘Bestemming X’, hun “meest ambitieuze programma in jaren”

Alles zou top secret blijven tot 20 februari, maar nu heeft VTM besloten om toch al enkele details te lossen over het nieuwe ‘Bestemming X’. De zender verwacht veel van het nieuwe spelprogramma, dat maandag van start gaat. “Ons meest ambitieuze programma in jaren”, klinkt het.

De samenvatting? Tien onbekende Vlamingen vertrekken op een trip en worden afgeschermd van de buitenwereld. Letterlijk, want de ramen van hun bus zijn compleet geblindeerd. Slechts af en toe worden ze doorzichtig. Wie op dat moment is ingedommeld, mist cruciale informatie in het spel. De kandidaten moeten namelijk, ieder voor zich, inschatten waar ze zich precies bevinden. Er wordt binnen Europa gebleven.

Elke aflevering moeten ze een aantal proeven afleggen. In de lucht, op het spoor of in het water. Wie de proeven wint, krijgt tips die hen dichter bij de juiste locatie brengen. Op het einde van elke aflevering moeten de deelnemers op de landkaart de plek aanduiden waar ze zich denken te bevinden. Wie er het verst naast zit, valt af. Ze moeten zo lang mogelijk aan boord van de bus zien te blijven, tot ze op de ultieme ‘bestemming X’ aankomen.

“Bestemming X is zonder twijfel het meest ambitieuze VTM-programma van de laatste jaren”, zegt channel manager Maarten Janssen. “Het vertrekt van een heel eenvoudig idee, maar de makers hebben daar zoveel lagen aan toegevoegd dat je als kijker niet anders kan dan helemaal meegezogen te worden in dit epische avontuur. Fans van adrenaline vretende actie en psychologische spelletjes zullen absoluut aan hun trekken komen. Bovendien is het allemaal ook nog eens even filmisch in beeld gebracht als een Hollywood-film. Mijn gok is dat Vlaanderen toch eens stevig in z’n ogen gaat moeten wrijven na de eerste aflevering.”

Wie de deelnemers precies zijn en wie het programma presenteert, wordt maandag pas bekendgemaakt.