Alpine stelt als laatste F1-team haar nieuwe F1-bolide voor

Esteban Ocon zag tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso immers de overstap maken naar Aston Martin en kreeg met Pierre Gasly een landgenoot als nieuwe teamgenoot. Twee Franse rijders bij Alpine dus, waarmee de renstal nog meer dan in de tijden van Renault als ‘Frans team’ aanvoelt.

Alpine hoopt met haar nieuwe wagen ongetwijfeld om op zijn minst het resultaat van vorig jaar te evenaren. Toen slaagde Alpine er immers in om McLaren te verslaan en als vierde te eindigen in het constructeurskampioenschap. ‘Best of the rest’ dus, zij het wel op ruime afstand van de grote drie.

De Alpine A523 moet dat resultaat minstens doen evenaren en liefst uiteraard ook de kloof met de topteams enigszins dichten. Bij Alpine verklaarden ze ooit dat ze ‘binnen de vijf jaar ’El plan‘ hadden om binnen de 100 races voor de wereldtitel mee te strijden. Tenzij de Alpine A523 een gigantische stap vooruit betekent lijkt dat doel nog ver verwijderd. Red Bull, Ferrari en Mercedes hadden immers ook in 2022 een grote voorsprong op de rest.

Met de presentatie van de nieuwe Alpine F1-bolide zijn nu al de F1-bolides voor het F1-seizoen 2023 onthuld. Het is nu aftellen naar 23 februari wanneer de driedaagse F1-test in Bahrein wordt aangevat. Ongeveer een week later vindt eveneens in Bahrein op 5 maart de eerste race van het F1-seizoen 2023 plaats.

