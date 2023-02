Salmonella-uitbraak bij Ferrero had duizenden besmettingen extra kunnen veroorzaken

De salmonella-uitbraak die vorig jaar plaatsvond in de Ferrero-fabriek in Aarlen had duizenden mensen extra ziek kunnen maken. Dat blijkt uit een recent onderzoek van experts. “Zonder duidelijke en gecoördineerde actie in heel Europa en daarbuiten, zouden duizenden bijkomende kinderen ziek zijn geworden, en mogelijk velen zijn gestorven”, zegt Johanna Takkinen van het Europese gezondheidsagentschap ECDC.

In april vorig jaar werden in verschillende landen Kinder-producten van Ferrero teruggeroepen nadat er salmonellabesmettingen waren vastgesteld. Door snelle internationale coördinatie en het vergelijken van monsters en data, kon de bron van de besmetting worden teruggebracht naar de fabriek in Aarlen. Daarop werd in 130 landen ingegrepen. Wereldwijd zijn meer dan 3.000 ton chocoladeproducten teruggeroepen.

Enkel door interdisciplinaire samenwerking tussen microbiologen, epidemiologen en voedselveiligheidsdeskundigen kon een “wereldwijde uitbraak” worden voorkomen, zegt Takkinen. Ook nauwgezet toezicht door de gezondheidsdiensten in het Verenigd Koninkrijk heeft erger voorkomen.

De Ferrero-fabriek in Aarlen is in september vorig jaar weer volledig kunnen opstarten, nadat er eerder al een voorwaardelijke vergunning was toegekend.