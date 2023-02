Dimitri Van den Bergh rekent af met onsportief Schots publiek maar botst in zijn eerste finale van Premier League op ontketende Smith

Dimitri Van den Bergh heeft zich donderdagavond in Glasgow voor het eerst in zijn carrière kunnen plaatsen voor één van de finales in de Premier League. Ondanks het onsportieve thuispubliek gooide een onverstoorbare Dancing Dimi zich voorbij Peter Wright en Michael Smith naar de finale. Daarin was een ontketende wereldkampioen Michael Smith veel te sterk.

Het Schotse publiek in Glasgow had het donderdag niet begrepen op Dimitri Van den Bergh tijdens de derde avond van de prestigieuze Premier League. Dat had alles te maken met diens tegenstander in de kwartfinale: ex-wereldkampioen Peter Wright, een Schot. De thuisfans gingen van in het begin vol achter Peter Snakebite Wright staan, elke goede worp van onze landgenoot werd getrakteerd op een flinke portie boegeroep.

Maar Van den Bergh liet zich niet uit zijn lood slaan door de vijandige sfeer. The Dreammaker knokte zich van een 4-3-achterstand terug naar een 4-6-overwinning. De matchdart gooide hij onder een oorverdovend gejoel binnen.

Demonstratie in de halve finale

Geen Michael Van Gerwen in de halve finale. Het zwarte beest van Van den Bergh werd in zijn kwartfinale uitgeschakeld door Nathan Aspinall. Tegen Aspinall leek onze landgenoot bevrijd te spelen. Het eerste leg ging nog naar de Engelsman, maar nadien nam Van den Bergh de partij resoluut in handen. In een mum van tijd snelde de darts-Belg naar een 1-6-overwinning. Met een gemiddelde van 105, alsjeblieft.

Kansloos tegen ontketende wereldkampioen Smith in finale

In zijn allereerste Premier League-finale wachtte een mission impossible: regerend wereldkampioen Michael Smith. Bully Boy staat al een tijdlang op een enorm hoog niveau te gooien en toonde zich in Glasgow een klasse te sterk voor de rest. Een moedige Van den Bergh spartelde zo lang mogelijk tegen, maar ook hij bleek niet opgewassen tegen Smith. Die trok de finale naar zich toe met een gemiddelde van 109: 6-4. Van den Bergh staat na deze finaleplaats op een gedeelde derde plek in de Premier League, Smith is de nieuwe leider.