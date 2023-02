Sander Gillé en Joran Vliegen staan in halve finales in Rotterdam: “Ons goed herpakt na Davis Cup”

“We weten hoe we enkelspelers die in het dubbelspel uitkomen moeten bespelen. We manoeuvreerden heel goed vanaf het begin. We hebben veel druk gezet en ons spel aan het net goed gevarieerd om hen zoveel mogelijk uit balans te brengen. Dat is heel mooi, want voor hetzelfde geld waren we in de kwalificaties uitgeschakeld, toen we in de eerste ronde met 6/9 achterstonden in de supertiebreak. Je leert veel van zo’n wedstrijd en wij hebben er lessen uit getrokken. Sindsdien zijn we niet meer in de problemen geraakt op onze opslag en dat is heel belangrijk in het dubbelspel.”

Gillé en Vliegen, die eerder dit jaar wonnen in het Indiase Pune, zullen nu proberen op hun elan verder te gaan in Nederland. De rechtshandige uit Hasselt en de linkshandige uit Maaseik strijden zaterdag voor een plaats in de finale tegen de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek, het derde reekshoofd, of de Mexicaan Santiago Gonzalez en de Fransman Edouard Roger-Vasselin.

“We hebben hier in Rotterdam al vier wedstrijden gewonnen. Het is een geweldige prestatie”, vervolgt Vliegen. “We hebben ons goed herpakt na een moeilijk weekend in de Davis Cup in Zuid-Korea, waar we tegen een koppel uitkwamen dat niets te verliezen had. Die dingen gebeuren in het tennis. Het was moeilijk om te incasseren, we waren erg teleurgesteld, maar we hebben er niet te veel aan gedacht. We zagen dit toernooi als een nieuwe kans en tot nu toe gaat alles goed. We zullen zien wie onze tegenstanders worden. Op papier zijn Dodig en Krajicek sterk, maar wij spelen goed. Kortom, we geloven erin.”