Nieuwerkerken

Het feit dat burgmeester van Nieuwerkerken Dries Deferm (cd&v) ingaat op de uitnodiging van burgemeester van Hasselt Steven Vandeput (N-VA) om te praten over een mogelijke fusie, is duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten bij Deferms partijgenoot Luc Vaes, tot voor kort zelf schepen in Nieuwerkerken.