172 asielzoekers ondergebracht in een hotel: wat vinden de buurtbewoners daarvan?

De 172 asielzoekers die in het Ibis-hotel in Sint-Pieters-Leeuw verblijven, moeten daar tegen eind volgende week weer weg zijn. De burgemeester werd koud gepakt met hun komst, de hotelier voelt zich misleid. Ook directe buurtbewoners zijn niet blij. En toch vraagt, en toont, de buurt ook begrip. “Dit zijn mensen die nu eindelijk beter af zijn dan in dat overbevolkte kraakpand in Brussel. We moeten hen toch érgens opvangen.”