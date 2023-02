Eerste finale van het seizoen is binnen voor Achilles Bocholt

Achilles Bocholt kan op 1 april voor de zevende keer de Beker van België winnen. Hubo Handbal kon de Damburgers donderdagavond in de halve finale maar weinig in de weg leggen: 37-30.

Coach Portengen van Hubo Handbal nam al na zeven minuten zijn eerste time-out. Begrijpelijk, want hij zag zijn ploeg alleen maar fouten maken. Driesen scoorde drie keer op de counter, De Beule en Winters loodsten hun ploeg naar een comfortabele 5-1-voorsprong. Een 7-4 na tien minuten gaf de bezoekers weer even hoop. Een korte opflakkering van Hubo Handbal, zo bleek al snel. Bocholt stond goed georganiseerd te handballen, pakte uit met snelle omschakelingen en na een kwartier lag de wedstrijd bij een 10-5-stand in een beslissende plooi. Tijd voor een tweede time-out besliste Portengen, die bij balbezit zijn doelman wisselde voor een extra veldspeler. Di Giacomo en Marchal profiteerden van het mannetje meer, maar voor aansluiting zorgen zat er niet in. De Beule en Lamers scoorden voor Bocholt in het lege doel. Keeper Leroy deed hetzelfde. Het resulteerde in een 19-13-score aan de rust. Voor Bocholt wenkte een plaats in de finale, Hubo Handbal kon de ambitie om de eindstrijd op 1 april in de eigen Alverberg te kunnen spelen opbergen.

De thuisploeg zorgde in de tweede helft al snel voor een verschil van acht, waarna de voet van het gaspedaal ging en slordigheden in de acties kropen. Het sierde Hubo Handbal dat het voor elke bal en elke meter bleef knokken, maar dichter dan vier doelpunten geraakte het niet. Een paar akkefietjes zorgden in de slotfase nog voor wat animo, maar de kwalificatie van Bocholt kwam niet meer in het gedrang.

“En daarmee is de eerste finale van het seizoen binnen”, aldus Thomas Driesen. “En onze kwalificatie is terecht. We hadden gehoopt snel het verschil te kunnen maken en dat is ons gelukt. Nu is het een kwestie van scherp te blijven, want de belangrijke wedstrijden volgen mekaar in sneltreinvaart op.”

BOCHOLT: Leroy 1, Gijbels, Tielen, Winters 4, Jaeken, Spooren 5, Valkenborgh 1, Lamers 2, Driesen 5, Claessens 7, Roelants, D’hanis 4, Ceyssens, Strauven, De Beule 8, Doms.

HUBO HANDBAL: Siraut, Vanhove, Di Giacomo 7, Heeren 2, Carvalhais, Devisch 1, Rodado, Marchal 4, Gevers 2, Merken, Bolaers 3, Degbey 1, Qerimi 9, Glesner, Boiten, Baart.