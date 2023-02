Ze startte nog een Teams-vergadering met haar baas en ging toen in rook op: Verenigd Koninkrijk in ban van vermiste Nicola Bulley

Het Verenigd Koninkrijk is al drie weken in de ban van de vermiste Nicola Bulley (45), die nog in een park gezien werd en daarna in rook opging. Er is veel kritiek op de manier waarop de politie haar probeert op te sporen, en er zou heel wat foutieve informatie over haar verdwijning op sociale media rondgaan.

Haar telefoon werd op een bankje gevonden, een Teams-vergadering stond zelfs nog open, en haar hond Willow liep er alleen rond. Maar van Nicola Bulley geen spoor. Dat is wat de politie aantrof toen ze op 27 januari gealarmeerd werd en ter plaatse kwam aan een rivier in het dorp St Michael’s on Wyre, nabij het Engelse Blackpool.

Vijfentwintig minuten eerder was Bulley er nog gezien, maar daarna leek ze van de aardbol te zijn verdwenen. De politie ging ervan uit dat ze in de rivier was gevallen, aanwijzingen voor een misdrijf waren er niet. Maar tijdens een duikactie diezelfde dag werd haar lichaam niet gevonden. Ook een zoektocht met reddingshonden en reddingsteams in driehonderd gebouwen in de buurt van de locatie, leverde niets op.

Alcoholproblemen

De politie is nu al enkele weken naar de vrouw op zoek, maar lijkt de speurtocht op een aparte manier aan te pakken. Enkele dagen na haar verdwijning meldden de politiediensten nog dat de vermiste vrouw fysiek en mentaal gezond was, maar afgelopen woensdag lieten ze plots weten dat ze er al sinds het begin van de zoektocht rekening mee houden dat Bulley door “persoonlijke omstandigheden” ernstig verwond zou kunnen raken.

Sterker nog, zo meldden de politiediensten woensdag, agenten zouden Bulley een week voor haar vermissing nog bezocht hebben, nadat iemand gemeld had zich zorgen te maken over haar welzijn. “We hebben gesproken met haar man Paul. Daaruit blijkt dat ze duidelijk alcoholproblemen heeft gehad”, aldus de politie. Die alcoholproblemen zouden de laatste maanden zijn teruggekeerd.

Veel speculaties

Normaal is het erg uitzonderlijk dat de Britse politie zo gedetailleerd communiceert over het privéleven van een vermiste persoon. “Maar we wilden die persoonlijke omstandigheden verhelderen, om verdere speculaties en verkeerde interpretaties te voorkomen.”

De politie krijgt namelijk enorm veel foutieve informatie binnen over de verdwijning. Hoofdonderzoeker Becky Smith hekelt de speculaties die de ronde doen op sociale media: “Tiktokkers spelen voor detective. Sommigen dingen die ze verspreiden, zijn erg kwetsend voor de familie. Ik heb dit in mijn 29 jaar bij de politie nog nooit gezien.”

Smith verklaart wel blij te zijn met de hulp van de mensen, maar stelt dat de hoeveelheid foutieve informatie de speurders afleidt van hun werk. Zo blijven tips binnenkomen over een verlaten huis dat al drie keer onderzocht is, en over een handschoen waarvan al bewezen is dat die niet aan Bulley toebehoorde.

Kritiek

Maar er is ook kritiek op de politie. Over hun verwarrende communicatie, en over de manier waarop ze naar Bulley zoekt. Volgens haar man Paul Ansell is de 45-jarige vrouw helemaal niet in het water gevallen. “Er is grondig gezocht in het water”, zegt Ansell. “De duikers hebben daar gelukkig niks gevonden. Ik ben er 100 procent van overtuigd dat het niet de rivier is. Mensen verdwijnen niet zomaar. Iemand die de omgeving goed kent, heeft iets gedaan.”

Duiker Peter Faulding heeft nog een andere verklaring waarom het lichaam van Bulley niet in de rivier gevonden is: er is geen rekening gehouden met haar alcoholproblemen. “Als ik dat wist, had ik mijn plan aangepast”, zegt Faulding. “Dan had ik rekening kunnen houden met het feit dat ze bewust in het water was gesprongen. Het is belachelijk dat dat niet met mij gedeeld is.” Volgens de duiker kan Bulley in een andere stroming liggen als ze de bedoeling had om zelfmoord te plegen: “Ze kan in de zee zijn geëindigd.”