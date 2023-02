NMBS belooft extra veiligheidsagenten na toenemende agressie tegen spoorwegpersoneel

Tijdens een overleg tussen de socialistische overheidsvakbond ACOD Spoor en de directie van spoorwegmaatschappij NMBS, is beslist om bijkomende veiligheidsagenten voor Securail aan te werven. In bepaalde treinen zal een tweede treinbegeleider aangesteld worden. De anti-agressie-opleiding wordt hernieuwd en opnieuw opgestart. Dat meldt de vakbond donderdag. “We hebben het gevoel dat de directie onze verzuchtingen ter harte heeft genomen”, zegt Günther Blauwens, voorzitter van ACOD Spoor.

Na gevallen van agressie tegen spoorwegpersoneel, startte ACOD Spoor op 8 februari de zogenaamde alarmbelprocedure op. Die procedure houdt spoedoverleg in, vooraleer een stakingsaanzegging ingediend wordt. Het is in de eerste plaats de bedoeling om door middel van overleg tot een oplossing te komen, benadrukte de vakbond woensdag in de aanloop naar het overleg. Dat lijkt donderdag gelukt te zijn.

De voornaamste eisen van de vakbond zijn meer veiligheidspersoneel (Securail) en spoorwegpolitie in de stations, meer personeel van NMBS in de stations en op de treinen, ook op de vroege en de late treinen. Daarnaast moet de interne communicatie beter, zodat de communicatie naar reizigers opgeschaald kan worden. Als reizigers niet op de hoogte zijn van de situatie op het spoor, zijn ze misnoegd, begrijpt de vakbond. Zo kunnen conflicten met treinbegeleiders ontstaan die vermeden zouden kunnen worden.

Tweede treinbegeleider

“Naast de voorziene aanwerving van 100 veiligheidsagenten bij Securail is er na onze tussenkomst een bijkomende aanwerving toegewezen van 50 veiligheidsagenten”, zegt Blauwens donderdag na afloop van het overleg. “We hebben de noodzaak van een tweede treinbegeleider in bepaalde treinen benadrukt. De directie heeft zich geëngageerd om dit maximaal te respecteren. De speciale controleteams van treinbegeleiding zullen bij normale personeelsbezetting opnieuw ingezet worden. De opleiding anti-agressie wordt geactualiseerd en opnieuw opgestart.” Verder wordt de communicatiestructuur geëvalueerd en geremedieerd waar nodig.

ACOD Spoor onderstreept de noodzaak om “te investeren in trein- en stationspersoneel ter bevordering van een sociaal veiligheidsgevoel”, klinkt het donderdag nog. “Besparen op personeelsleden die dicht bij de reizigers staan, zorgt voor extra kosten op vlak van veiligheid en is bovendien weinig klantvriendelijk.”