28 vrouwen klagen haarmerk Olaplex aan voor haaruitval en “ernstige verwondingen”

Klanten van Olaplex klagen het populaire haarverzorgingsmerk aan en beweren dat de producten van het bedrijf “ernstig letsel” aan hun haar hebben toegebracht.

Begin februari spanden 28 vrouwen het bekende Amerikaanse haarmerk Olaplex - dat onder andere door influencers op TikTok maar ook door sterren als Kim Kardashian en Drew Barrymore gepromoot wordt - een rechtszaak aan.

Een van de betrokken vrouwen is Jessica Auriana. Zij vertelde tijdens een interview met Good Morning America over haar ervaring met het product. Auriana kampte met droog en breekbaar haar en een collega haar had aangeraden om Olaplex uit te proberen. Maar nadat ze de shampoo, conditioner en verhelderende shampoo van het merk gedurende twee maanden had gebruikt, begon ze haaruitval te krijgen. “Ik ben toen zo’n 20 procent van mijn haar verloren. Ik ben dagelijks buiten en ik begon de wind en de lucht op mijn hoofdhuid te voelen, op plaatsen waar ik het nog nooit gevoeld had”, zei Auriana.

“Veel uiteenlopende redenen voor haarverlies”

Nochtans geeft Olaplex op zijn website aan dat de producten dat het aanbiedt “het haar herstellen, versterken en gezonder maken”. Het geeft ook aan dat de producten getest zijn en geen haaruitval of haarbreuk veroorzaken. In een verklaring op Instagram ontkent Olaplex ook de beweringen en zegt het dat de “producten veilig en effectief zijn, zoals miljoenen klanten kunnen bevestigen”.

“We hebben het volste vertrouwen in onze producten en geloven in de veiligheid en de doeltreffendheid ervan. Er zijn veel uiteenlopende redenen voor haarbreuk of haarverlies, zoals medische en wetenschappelijke deskundigen publiekelijk hebben verklaard, waaronder levensstijl, medische aandoeningen, medicijnen, nawerkingen van Covid, huidaandoeningen en meer. Iedereen die last heeft van consistente haarbreuk moet zijn kapper en dermatoloog raadplegen om de unieke haar- en huidbehoeften zo goed mogelijk te begrijpen”, klinkt het nog. Bovendien zegt het bedrijf dat het verder gaat dan andere bedrijven op het vlak van transparantie door de testresultaten va onafhankelijke derde laboratoria te delen op hun website.

“We zijn bereid om ons bedrijf, ons merk en onze producten krachtig te verdedigen tegen deze ongegronde beschuldigingen,” klinkt het nog. Olaplex heeft geen van zijn producten teruggeroepen in de nasleep van de rechtszaak.

Geurstof verboden in Europa

De rechtszaak komt bijna een jaar nadat Olaplex voor het eerst in het nieuws kwam nadat het aangekondigd had dat het lilial, een veelgebruikte geurstof die in verband worden gebracht met onvruchtbaarheid, uit zijn No.3 Hair Perfector zou halen. De beslissing was een reactie op het feit dat de Europese Unie in maart 2022 een verbod op het ingrediënt instelde. “Bij Olaplex werd lilial voorheen in kleine hoeveelheden gebruikt als geurstof in NO. 3 Hair Perfector. Hoewel deze uitfasering beperkt is tot de EU, heeft Olaplex uit voorzichtigheid proactief lilial wereldwijd uit het product verwijderd. Sinds januari verkoopt Olaplex geen producten meer met lilial in het Verenigd Koninkrijk of de EU”, aldus een verklaring aan The Independent.