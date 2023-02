Sven Kums baalt na nipte nederlaag in Azerbeidzjan: “Toch kunnen we dit nog rechtzetten in Gent”

De Gentse aanvoerder had flink de pest in na het laatste fluitsignaal van ref Al-Hakim. De 1-0-nederlaag op bezoek bij Qarabag kwam hard aan, toch moest ook Kums uiteindelijk erkennen dat de thuisploeg na rust duidelijk de betere was. “Voor de pauze hielden we hen goed onder controle. In de slotfase komen we uiteindelijk nog goed weg.”

Voor rust gaf AA Gent inderdaad niet zoveel weg in een winters Baku. “We zaten voor rust goed in de match en we hielden hen goed onder controle. Meer nog, we hadden ook enkele goede kansjes, maar jammer genoeg konden we die niet afwerken.”

Na de pauze verliep de partij veel minder evenwichtig en ondergingen de Buffalo’s de wedstrijd. “Zij duwden ons toen duidelijk achteruit en we kwamen er amper nog uit, waardoor we zelf ook amper nog doelgevaar wisten te creëren.”

Davy Roef leek zich na rust te ontpoppen tot de grote held bij de Gentenaren, toen de ref naar de stip wees na een ongelukkige handsbal van Torunarigha. “De ref zei me dat het inderdaad om een steunarm ging, maar hij vond dat de arm van Jordan net te ver van zijn lichaam was verwijderd”, zuchtte Kums na het laatste fluitsignaal van de Zweed. “In de eerste helft wilde hij ons dan weer geen penalty toekennen hoewel Bruno Godeau duidelijk werd vastgehouden. Tja…”

Uiteindelijk pakte Roef de strafschop van Sheydaev. “Dat was een uitstekende tussenkomst van Davy”, gooide Kums nog met een bloemetje naar zijn collega. “Jammer dat we vervolgens ook nog eens Alessio Castro-Montes zagen uitvallen met een enkelblessure. Het wordt weer bang afwachten hoe ernstig zijn enkel geraakt is. In de slotfase moest ook Joe (Okumu, red.) nog noodgedwongen vervangen worden door Malick Fofana, die plots op de linksachter moest postvatten.” Onvoorstelbaar toch, hoe AA Gent dit seizoen telkens weer nieuwe jongens ziet uitvallen.

Sterk Qarabag

Zo leek AA Gent zich moeizaam maar op karakter naar een 0-0-gelijkspel te knokken, maar dan ging het plots toch nog mis. “We lijden plots balverlies en zij schakelen bliksemsnel”, sakkerde Kums. “In de slotfase komen we uiteindelijk nog goed weg, want ze hadden nog enkele gevaarlijke acties. Toch kunnen we dit nog rechtzetten. In eigen huis maken we met de steun van onze fans zeker nog een kans.”

“Dit Qarabag is een sterk geheel, dat wisten we op voorhand”, aldus de Gentse middenvelder die geen excuses zocht en een heldere wedstrijdanalyse in petto had. “Voor rust toonden we evenwel dat we ons kunnen meten met deze tegenstander en konden we Qarabag echt wel de baas. Als we erin slagen om dat niveau 90 minuten te halen, acht ik ons zeker niet kansloos. Hopelijk kunnen we dan ook enkele jongens recupereren. Zondag wacht ons echter ook alweer een belangrijke match. Het wordt dan ook zaak om goed te recupereren en zo snel mogelijk opnieuw de juiste focus te vinden”, besloot Kums.