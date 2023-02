Emotionele tifo eert reddingswerkers van aardbeving tijdens match van Turkse Trabzonspor tegen FC Basel

De Turkse competitie ligt als gevolg van de zware aardbevingen in het land voorlopig stil, maar in Europa is het Turkse Trabzonspor wel gewoon nog actief. Voorafgaand aan de thuiswedstrijd in de Conference League tegen FC Basel lieten de fans een prachtig spandoek zien.

Op het doek is een reddingswerker te zien met een kind in zijn armen. Op de helm van de man staan vlaggen van alle landen die hulpteams stuurden. In het stadion wapperden ook vele vlaggen van andere Turkse clubs, met als boodschap: “We zullen allemaal samen zijn.” De Deen Jens Stryger Larsen maakte in de 65e minuut het winnende doelpunt voor Trabzonspor. De return in Zwitserland is volgende week. De winnaar plaatst zich voor de achtste finales van de Conference League.

© EPA-EFE

© EPA-EFE