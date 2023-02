Davy Roef voor het eerst sinds november in doel bij AA Gent: “Het was ook voor mij een verrassing”

“Het was een verrassing dat ik mocht meedoen. Ik wist het sinds vanmiddag, het was een tijdje geleden. Het is fijn dat ik die strafschop kon pakken, maar jammer dat we op het einde toch nog een doelpunt tegenkregen. Dat tegendoelpunt begon met een slechte uittrap van mij. Ik trap – denk ik – half in de grond. De bal wordt onderschept en ze spelen vervolgens de counter goed uit. Da’s absoluut vloeken voor mij. Een klein foutje wordt op dit niveau meteen afgestraft. Dat mag niet gebeuren. We maken zeker nog kans om dit in de terugmatch recht te zetten, maar dan zullen we wel moeten spelen zoals in de eerste helft. Qarabag is een heel uitgekookte ploeg. We zullen geen fouten mogen maken en onze kansen moeten benutten.”