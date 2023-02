Bibliotheek in Kozen sluit definitief in juni

In november 2022 raakte al bekend dat de stad Sint-Truiden zonder overleg had beslist om de samenwerking voor de bibliotheken in Nieuwerkerken te stoppen.In de praktijk was het een personeelslid uit Sint-Truiden die deze twee bibliotheken openhield, en Nieuwerkerken betaalde voor die dienstverlening. “Door deze beslissing in Sint-Truiden zijn we genoodzaakt om onze bibliotheekwerking te herzien. We bekijken momenteel of we met Herk-de-Stad kunnen gaan samenwerken om zo de vestiging in Nieuwerkerken-centrum open te houden” zegt schepen van cultuur Miet Bessemans (cd&v). Maar de andere vestiging in Kozen gaat dicht, net zoals de vestiging in Wijer enkele jaren geleden. “Voor Kozen hebben we inderdaad al de beslissing genomen om deze te sluiten tegen eind juni. De belangrijkste gebruiker is de school van Kozen. Die kan gaan werken met boekenboxen, net zoals de school in Wijer dat al jaren doet. Die boxen komen uit Sint-Truiden, die samenwerking blijft bestaan. En misschien opent een mogelijke samenwerking met Herk-de-Stad hier perspectieven. Voor de kinderen van de school in Kozen voorzien we een slotmoment in de bibliotheek op 8 juni. En uiteraard willen we ook de trouwe lezers en enkele vaste bezoekers bedanken. Daarvoor plannen we een soort van afscheidsreceptie op 21 juni. Op 28 juni sluit de bibliotheek in Kozen dan definitief de deuren” aldus de schepen. len