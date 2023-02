Acteur Bruce Willis heeft dementie, laat zijn familie weten

De oorspronkelijke diagnose van Bruce Willis is verder gevorderd. Zijn familie liet namelijk weten dat de 67-jarige acteur nu ook frontotemporale dementie heeft. “Hoewel dit pijnlijk is, is het een opluchting om eindelijk een duidelijke diagnose te hebben”, klinkt het op Instagram.

“Onze familie wil beginnen met het uitdrukken van onze diepste dankbaarheid voor de ongelooflijke golf van liefde, steun en prachtige verhalen die we allemaal hebben ontvangen sinds we Bruce’s oorspronkelijke diagnose deelden”, schrijft dochter Rumer Willis op Instagram donderdavond. “Daarom we jullie een update geven over onze geliefde man, vader en vriend, omdat we nu een beter begrip hebben van wat hij doormaakt.”

In de lente van 2022 liet de familie weten dat de acteur lijdt aan afasie, een taalstoornis. Maar sinds kort is er een andere diagnose ook vastgesteld: frotnotemporale dementie of FTG. “Helaas zijn de communicatieproblemen slechts één symptoom van de ziekte waarmee hij wordt geconfronteerd. Hoewel dit pijnlijk is, is het een opluchting om eindelijk een duidelijke diagnose te hebben”, klinkt het.

