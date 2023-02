Spanning troef in de terugmatch: Manchester United en Barcelona houden elkaar in evenwicht na spektakelrijke tweede helft

Barcelona tegen Manchester United was aangekondigd als dé topaffiche in de Europa League en de wedstrijd stelde niet teleur. De spannende match bood veel kansen, beide ploegen elkaar uiteindelijk in evenwicht. Het werd 2-2.

Nog nooit kon Manchester United winnen van Barcelona in Camp Nou en ook nu kwam daar geen verandering in. Man U schoot wel als een komeet uit de startblokken, maar Barcelona liet zich niet kennen en nam al snel de controle van de wedstrijd over. Gavi, Pedri, Jordi Alba en Lewandowski, allemaal deden ze United bij momenten pijn. Op het halfuur waren de kansen echter plots voor de bezoekers. Vooral Rashford en Weghorst kwamen dicht bij de voorsprong. Een aangename eerste helft leverde echter geen doelpunten op, wel een blessure. Pedri moest nog vóór het rustsignaal geblesseerd van het veld, een aderlating voor Barcelona.

In de tweede helft kregen we wél goals te zien, vier zelfs. Marcos Alonso opende op een corner al snel de score voor Barça, maar Man U zette de scheve situatie recht met dank aan Marcus Rashford.Eerst verschalkte hij in de korte hoek knap Ter Stegen, goed voor zijn veertiende goal al in zijn laatste zestien wedstrijden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Daarna spurtte Rashford na een corner met de bal aan de voet de zestien in. Zijn voorzet belandde uiteindelijk via Jules Koundé in doel. 1-2 en alles te herdoen voor Barcelona.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Even later leek Lewandowski met een echte spitsengoal de thuisploeg weer langszij te brengen, maar in de herhaling was te zien dat de Pool de bal niet devieerde. Het doelpunt kwam op naam van ploegmaat Raphinha.