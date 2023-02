Brussels Gewest zegt oplossingen te blijven zoeken voor asielzoekers uit kraakpand Paleizenstraat

Voor dinsdag 14 februari had Fedasil 832 mensen uit het kraakpand in de Paleizenstraat ten laste genomen. Dinsdag en woensdag 15 februari werden 400 mensen uit het kraakpand door het Brussels Gewest ten laste genomen en overgebracht, ofwel naar onthaalcentra van het Brussels Gewest, ofwel in hotels die door het Brussels Gewest ter beschikking gesteld werden. Van die 400 mensen heeft Fedasil er 150 in zijn netwerk opgevangen. Dat blijkt uit een stand van zaken van het kabinet van Rudi Vervoort.

Wat het hotel in Sint-Pieters-Leeuw betreft, heeft Fedasil er 70 ten laste genomen, en verblijven er nog 90 mensen. Fedasil zet de screening van deze mensen verder. Intussen blijft het Brussels Gewest oplossingen zoeken voor de mensen die in het hotel verblijven.

De personen die werden geëvacueerd en in een asielprocedure zitten, zullen progressief opgeroepen worden om door te stromen naar de reguliere opvang van Fedasil. Donderdagavond was dit al het geval voor 30 mensen. Ook morgen/vrijdag zal een groep van dertig tot veertig personen naar het opvangnetwerk van Fedasil kunnen gaan.

Voor alle andere mensen die nog op opvang wachten, blijft het Brussels Gewest voor opvangmogelijkheden zorgen. Zodra Fedasil asielzoekers ten laste neemt, komen er automatisch opvangplaatsen vrij in de Brusselse centra.