Saïd Bataray blijft zoeken naar overlevenden in Turkse spookstad

Saïd Bataray uit Heusden-Zolder bevindt zich op dit moment in Elbistan in Turkije om te helpen waar hij kan. De stad is intussen veranderd in een spookstad, en hulpverleners ronden dan ook stilaan af met de zoekacties. Er wordt nu vooral gezocht naar mensen waarvan men weet dat er nog een overlevingskans is. We zijn intussen 10 dagen na de ramp, en met de koude vriesnachten is de kans klein dat er nog veel overlevenden onder het puin worden gehaald. Bataray roept dan ook om financieel te steunen. Met gedoneerde spullen wordt maar weinig gedaan.