Evelien Van Hamme staat open voor ‘Dertigers’-film: “Ze mogen mij altijd bellen”

Na vier seizoenen keert ‘Dertigers’ niet meer terug onder de gekende formule. Er is een heel nieuwe cast voorzien en ook het plot is ietwat anders. Evelien Van Hamme, die Tinne speelde, zal je dus niet terugzien in seizoen vijf. “Maar voor een film mogen ze mij altijd bellen”, klinkt het in Café play.